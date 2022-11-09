Названы бессимптомные болезни, которые могут тихо убить

Пожалуй, одно из самых страшных происшествий для человека — это внезапная смерть. И речь не про убийства или трагедии, а про наш собственный организм. Оказывается, он может даже не подавать сигналы, что у вас серьёзный недуг. И как итог — человек уснул и не проснулся. Но это всегда можно предотвратить, если относиться к своему здоровью чуть более внимательно. По словам терапевта Оксаны Драпкиной, «тихие» опасные заболевания можно разделить на три группы.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Существует большое количество бессимптомных и смертельно опасных недугов. Часто они не сигналят о себе классической болью или определёнными симптомами.

В первую группу «тихих убийц» входят хронические неинфекционные болезни. Среди них можно выделить атеросклероз и гипертонию, а также сахарный диабет второго типа. Также в эту группу входят раковые опухоли.

Специалист отметила, что многие из этих болезней можно остановить в случае плановых осмотров на ежегодной основе. Особую важность играют скрининговые исследования для лиц 40+.

Вторая группа — это бессимптомные болезни. В основном к этой группе относятся герпесвирусы. Вакцин и лекарств для них обычно нет, однако помогут профилактические меры.

Третья группа — это некоторые генетические заболевания. По словам Оксаны Драпкиной, важно серьёзно относиться к наследственности. Например, в результате врождённой ошибки метаболизма у пациентов могут случаться желтуха или анемия. В то же время болезнь Гентингтона способна стать причиной развития деменции или бокового амиотрофического склероза. Да, гены пальцем не раздавишь.