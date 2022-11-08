Почему с утра мы чувствуем себя нормально, а вечером всех ненавидим?

Многие не любят осень. И речь не про золотую пору, о которой писали поэты, а о сером, дождливом, промозглом времени, когда вылезать лишний раз из-под одеяла — пытка. В такое время люди часто болеют. И тут ненависть ко всем и вся выкручивается на максимум. Но некоторые замечают, что если утром ещё терпимо, то вечером происходит переход в режим берсерка: и так нос в соплях, ещё и все вокруг бесят! Но это не вы такие — это ваш организм такой, объяснила терапевт Светлана Мартынова.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Давайте сразу оговоримся, что люди болеют и простужаются не только осенью и зимой. Так что ваша «ненависть» ко всему живому может появляться и в самый жаркий летний день. По словам Светланы Мартыновой, причин суточной динамики состояния при простуде может быть несколько:

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1. Шалят гормончики

Гормональный фон, а вслед за ним и состояние организма, меняются в течение суток. Утром работают одни гормоны, к вечеру уже подключаются другие. Например, кортизол, который вырабатывают надпочечники, позволяет уменьшать воспаление и помогает легче переносить простуду. Но его уровень достигает максимальной концентрации только к утру.

2. Вы не каменные и обычно двигаетесь

На ваше настроение и состояние влияет даже положение тела. К примеру, пока вы сидите/стоите/ходите, слизистые выделения (они же сопли) не скапливаются в носу. Поэтому вечером, когда человек ложится в кровать, ему становится труднее дышать. Отсюда и ощущение, что вам стало хуже.

3. Днём вам не до болезни

Повседневные заботы, как правило, не дают концентрироваться на самочувствии — вы попросту отвлекаетесь и можете даже забыть о простуде. Вечером мы остаёмся наедине с собой, своими мыслями и ощущениями. Поэтому мы острее чувствуем малейшие изменения в самочувствии.

4. Неприятные бонусы в виде других болезней

Кстати, по вечерам и ночью самочувствие может ухудшаться не только на фоне ОРВИ, но и по вине других заболеваний.

Рефлюксная болезнь (ГЭРБ), симптомы которой часто путают с проблемами в сердце. Причиной ночных болей в области груди на самом деле может быть воспаление пищевода, связанное с забросом кислотного содержимого желудка. Такое часто возникает, когда человек находится в положении лежа.

Апноэ сна. Обострения по вечерам могут возникать из-за остановки дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию мозга. Чаще всего апноэ есть у заядлых храпунов или людей с избыточным весом.

Астма. В этом случае человеку нужно скорректировать свое лечение, чтобы не допускать появления ночных симптомов — кашля, свистов в груди, одышки.

Не стоит забывать, что температура тела человека, также как и гормоны, меняется в зависимости от времени суток. В обычной жизни минимальные значения температуры тела градусник показывает ранним утром. По словам педиатра Елены Парецкой, если вы измерите её в 4–6 часов утра, то она будет колебаться между 35,9ºС и 36,3ºС.

Даже если вы здоровы, максимальных значений — до 37,2ºС — она достигает в промежутке между 16 и 18 часами. Но на температуру тела может повлиять даже эмоциональное состояние. У некоторых градусник покажет те же цифры после напряжённого дня или после интенсивной физической нагрузки.

У женщин температура тела также меняется в зависимости от фазы менструального цикла — в период овуляции и до наступления месячных она может повышаться. И это нормально.