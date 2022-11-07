Россиянам объяснили, как найти у себя скрытые проблемы с сердцем

Сердце всю жизнь испытывает сильную нагрузку, поэтому неудивительно, когда оно начинает уставать. Если подхватить его на ранних симптомах болезни, то при грамотном лечении можно не знать бед ещё много лет. Но если проблему запустить... Эксперты назвали три неочевидных признака, которые намекают, что моторчик барахлит.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Одним из самых ярких симптомов уставшего сердца считается... усталость. Только распространяется она на всё тело. Если замечаете, что на привычные дела теперь не хватает сил, — стоит задуматься и наведаться к врачу. Например, раньше можно было спокойно подняться на пятый этаж без остановок, а теперь приходится делать передышки. Конечно, бывает всякое: не выспались, ногу прихватило, после работы сил нет. Но если это повторяется из раза в раз — запишитесь к кардиологу.

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Нередко при проблемах с сердцем начинают отекать ноги. Прислушайтесь к ощущениям: мозоли начинают появляться в неожиданных местах, обувь стала узковата — может, это отёк? Тогда проверить сердечко стоит, особенно если ноги отекают не случайно, а на постоянной основе. А если начинают болеть — дело верное, пора к врачу. Потому что это третий признак.

Такую боль в ногах врачи ещё называют витринной болезнью. Когда ломота не позволяет идти, сердечники вынуждены останавливаться. Но чтобы не выглядеть как столб в поле, они пристраиваются к витринам и вроде что-то с интересом там высматривают.

Перечисленные признаки неочевидные, потому что не имеют прямой связи с сердцем. Ведь если болят ноги, то, наверное, дело всё-таки в них. То ли дело, если бы закололо в груди... Но в организме всё взаимосвязано, поэтому врачи советуют при этих симптомах заходить к кардиологу. Частота визитов к нему должна быть прямо пропорциональна возрасту, ведь сердце в теле работает больше всех и с годами устаёт.

Эти признаки можно не заметить при лишнем весе — с ним и к одышке привыкаешь, и к отёкам, и к боли. Но в таком случае к врачу нужно бежать ещё скорее, причём не только к кардиологу, но и к эндокринологу. Потому что нагрузка увеличивается на весь организм, а не только на сердце.