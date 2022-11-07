Психолог опровергла влияние кроссвордов на предотвращение Альцгеймера

"Исследование старения в Бронксе показало, что у людей, активно разгадывающих кроссворды, заболевание задерживалось в среднем на 2,54 года. Однако более поздние исследования не показали существенного влияния на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений", – отметила психолог и добавила, что один из экспериментов, практически идентичный исследованию старения в Бронксе, показал, что разгадывание кроссвордов или решение судоку не влияли на когнитивные функции.