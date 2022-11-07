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33 минуты назад

Терапевт Алексей Жито рассказал, почему опасно запивать таблетки газировкой

Диана Товсепова

Люди, которые неправильно принимают лекарства, могут нанести вред своему здоровью. О типичных ошибках в приеме медицинских препаратов рассказал эндокринолог, кардиолог, врач-терапевт Алексей Жито Москве 24.

Терапевт рассказал, почему опасно запивать таблетки газировкой
Фото: pxhere.compxhere.com

Медик объяснил, что многие обезболивающие таблетки нельзя совмещать с газировкой. Дело в том, что некоторые такие лекарства приводят к ослаблению слизистой оболочки желудка, а газированные напитки повышают выработку соляной кислоты, которая еще более повреждает слизистую желудка.

По словам врача, в такой ситуации возможно образование язв, эрозий и даже внутренних кровотечений.

Что будет, если выпить просроченное лекарство

Кроме того, по словам специалиста, очень важно следовать рекомендациям врачей и инструкциям по применению лекарств. То есть важно правильно сочетать лекарств с приемом пищи. Например, если указано принимать лекарство на голодный желудок, то это надо делать именно так, тогда препарат в организме полностью всасывается и действует эффективно.

Ранее мы писали о том, что создано лекарство, спасающее спустя сутки после инсульта

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