Терапевт рассказал, почему опасно запивать таблетки газировкой

Люди, которые неправильно принимают лекарства, могут нанести вред своему здоровью. О типичных ошибках в приеме медицинских препаратов рассказал эндокринолог, кардиолог, врач-терапевт Алексей Жито Москве 24.

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Медик объяснил, что многие обезболивающие таблетки нельзя совмещать с газировкой. Дело в том, что некоторые такие лекарства приводят к ослаблению слизистой оболочки желудка, а газированные напитки повышают выработку соляной кислоты, которая еще более повреждает слизистую желудка.

По словам врача, в такой ситуации возможно образование язв, эрозий и даже внутренних кровотечений.

Кроме того, по словам специалиста, очень важно следовать рекомендациям врачей и инструкциям по применению лекарств. То есть важно правильно сочетать лекарств с приемом пищи. Например, если указано принимать лекарство на голодный желудок, то это надо делать именно так, тогда препарат в организме полностью всасывается и действует эффективно.