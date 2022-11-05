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5 часов назад

Почему звенит в ушах после громких звуков: видео

Мира Маркина

Врач Дмитрий Кудрицкий рассказал, почему после громких резких звуков возникает ощущение, которое все называют “звенит в ушах”.

Гул и звон в ушах являются результатом обламывания кончиков волосковых клеток, которые находятся во внутреннем ухе. И именно эти обломки дают эффект “звона”. На обратное восстановление слуха уходит не очень много времени – от получаса до суток.

Подробнее о том, почему звенит в ушах, смотрите в видео.

Почему во время простуды закладывает уши

Ранее ЛОР-врач рассказал, можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками.

Болезни и лекарства,Видео,
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