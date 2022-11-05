Почему звенит в ушах после громких звуков: видео

Врач Дмитрий Кудрицкий рассказал, почему после громких резких звуков возникает ощущение, которое все называют “звенит в ушах”.
Гул и звон в ушах являются результатом обламывания кончиков волосковых клеток, которые находятся во внутреннем ухе. И именно эти обломки дают эффект “звона”. На обратное восстановление слуха уходит не очень много времени – от получаса до суток.
Подробнее о том, почему звенит в ушах, смотрите в видео.
Ранее ЛОР-врач рассказал, можно ли на самом деле чистить уши ватными палочками.