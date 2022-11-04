Названы ранние симптомы эпилепсии, которые могут привести к внезапной смерти

По данным Epilepsy Research UK, в среднем 21 человек в Великобритании умирает от эпилепсии каждую неделю. Эта цифра учитывает травмы, полученные в результате эпилептического припадка. О симптомах и особенностях болезни, читайте в материале "Рамблера".

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Эпилепсия является распространенным заболеванием, при котором поражается головной мозг, вызывая судороги. Приступ описывается как всплеск электрической активности в мозгу, который временно влияет на мозг, вызывая ряд различных симптомов.

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Заболевание может начаться в любом возрасте, но обычно наблюдается в раннем детстве или у людей старше 60 лет.

Что вызывает эпилепсию?

Эпилепсия — это всплеск электрической активности мозга, вызывающий припадок.

«Существует ряд идентифицируемых факторов, которые увеличивают риск развития эпилепсии у человека, включая черепно-мозговую травму или травму, которая может привести к образованию рубцов на мозге; инфекция, такая как менингит или энцефалит; инсульт или кислородное голодание», — объясняет Epilepsy Research UK.

Кроме того, существуют аутоиммунные заболевания, которые поражают несколько систем органов и часто включают воспаление центральной нервной системы, при котором судороги являются основным симптомом.

«Опухоли головного мозга; химический и/или гормональный дисбаланс и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, также могут вызывать эпилептические припадки».

Симптомы эпилепсии

Признаки состояния могут включать:

Спутанное сознание на время

Замерший взгляд

Жесткие мышцы

Неконтролируемые судорожные движения рук и ног.

Потеря сознания

Психологические симптомы, такие как страх, тревога или дежавю

Обнаружена более короткая продолжительность жизни среди страдающих эпилепсией

В новом исследовании говорится, что люди, живущие с эпилепсией, живут на 10-12 лет меньше, чем те, у кого нет этого заболевания.

«Значительно сниженная ожидаемая продолжительность жизни наблюдается как у людей, у которых эпилепсия развивается в результате основного заболевания, такого как рак мозга или инсульт, так и у тех, у кого эпилепсия развивается без очевидной основной причины», — сказала Джули Веренберг Драйер, старший научный сотрудник Национального центра исследований на основе регистров при Орхусском университете.