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3 часа назад

Обнаружены бактерии, провоцирующие развитие ревматоидного артрита

Мир новостей

Ученые изучали результаты одного из недавних исследований, которое показало, что наличие особых антител в крови может за много лет до постановки диагноза говорить о том, что человек подвержен риску ревматоидного артрита. Нынешняя работа позволила уточнить, что это не аутоиммунные антитела, а антитела к живущей в кишечнике бактерии.

Обнаружены бактерии, провоцирующие развитие ревматоидного артрита
Фото: Мир новостейМир новостей

Результаты проверялись на мышах, которым подсадили «ревматоидные» бактерии. Из-за этого у грызунов также обнаружились маркеры ревматоидного артрита, то есть антитела к микробу.

Авторы исследования также обнаружили, что у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, иммунная система реагирует на эту бактерию. А иммунитет здоровых людей не замечает её.

Эксперты считают, что результаты этой работы могут оказаться полезными для разработки препаратов, которые действуют не на последствия ревматоидного артрита, а на его причину. И в будущем, возможно, удастся найти средство для предотвращения этого заболевания.

Болезни и лекарства,
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