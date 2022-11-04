Обнаружены бактерии, провоцирующие развитие ревматоидного артрита

Ученые изучали результаты одного из недавних исследований, которое показало, что наличие особых антител в крови может за много лет до постановки диагноза говорить о том, что человек подвержен риску ревматоидного артрита. Нынешняя работа позволила уточнить, что это не аутоиммунные антитела, а антитела к живущей в кишечнике бактерии.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Результаты проверялись на мышах, которым подсадили «ревматоидные» бактерии. Из-за этого у грызунов также обнаружились маркеры ревматоидного артрита, то есть антитела к микробу.

Авторы исследования также обнаружили, что у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, иммунная система реагирует на эту бактерию. А иммунитет здоровых людей не замечает её.