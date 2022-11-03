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45 минут назад

Какая доза алкоголя может стать причиной инсульта

Ferra.ru

Группа специалистов из Университета Голуэя в Ирландии под руководством профессора Мартина О'Доннела заявила о результатах исследования риска инсульта, связанного с употреблением алкоголя. Учёные назвали дозу алкоголя, способную спровоцировать инсульт.

Какая доза алкоголя может стать причиной инсульта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам О'Доннела, 5 порций алкоголя в месяц повышают риск ишемического инсульта на 29%, геморрагического — на 76%. В целом у пьющих людей риск инсульта выше на 14%.

Отмечается, что 5 порций алкоголя — это 5 рюмок водки или другого крепкого алкоголя, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Но при отказе от алкоголя снижается и риск инсульта.

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