Какая доза алкоголя может стать причиной инсульта

Группа специалистов из Университета Голуэя в Ирландии под руководством профессора Мартина О'Доннела заявила о результатах исследования риска инсульта, связанного с употреблением алкоголя. Учёные назвали дозу алкоголя, способную спровоцировать инсульт.
По словам О'Доннела, 5 порций алкоголя в месяц повышают риск ишемического инсульта на 29%, геморрагического — на 76%. В целом у пьющих людей риск инсульта выше на 14%.
Отмечается, что 5 порций алкоголя — это 5 рюмок водки или другого крепкого алкоголя, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Но при отказе от алкоголя снижается и риск инсульта.