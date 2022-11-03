Терапевт предостерегла от самолечения простуды и гриппа

Многие люди в попытке сэкономить на лечении предпочитают переносить ОРВИ на ногах и пытаются вылечиться с помощью комплексных препаратов от простуды. Врач-терапевт Екатерина Мымрина поянила, почему это может привести к осложнениям.

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Эксперт отметила, что подобные препараты лишь ослабляют симптомы.

— Помните, что если вы избавились от симптомов и неразумно продолжаете вести активный образ жизни, то вы подвергаете свой организм риску затяжного течения болезни, развитию осложнений, — отметила она.

По словам терапевта, все эти средства нужно принимать по отдельности и в соответствии с показаниями.

Если нужно оставаться работоспособным при первых признаках ОРВИ, то комплексные препараты можно пить не более трех дней, передает Life.ru.

Ранее врач Олег Абакумов рассказал, какие народные средства не принесут пользы при ОРВИ. Действие лука и чеснока в борьбе с гриппом слишком преувеличены, отмечает специалист, а паром от картофельного варева можно только обжечь дыхательные пути, передает ФАН.