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1 час назад

Терапевт предостерегла от самолечения простуды и гриппа

Вечерняя Москва

Многие люди в попытке сэкономить на лечении предпочитают переносить ОРВИ на ногах и пытаются вылечиться с помощью комплексных препаратов от простуды. Врач-терапевт Екатерина Мымрина поянила, почему это может привести к осложнениям.

Терапевт предостерегла от самолечения простуды и гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что подобные препараты лишь ослабляют симптомы.

— Помните, что если вы избавились от симптомов и неразумно продолжаете вести активный образ жизни, то вы подвергаете свой организм риску затяжного течения болезни, развитию осложнений, — отметила она.

По словам терапевта, все эти средства нужно принимать по отдельности и в соответствии с показаниями.

Если нужно оставаться работоспособным при первых признаках ОРВИ, то комплексные препараты можно пить не более трех дней, передает Life.ru.

Ранее врач Олег Абакумов рассказал, какие народные средства не принесут пользы при ОРВИ. Действие лука и чеснока в борьбе с гриппом слишком преувеличены, отмечает специалист, а паром от картофельного варева можно только обжечь дыхательные пути, передает ФАН.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после перенесенного гриппа или ОРВИ в течение двух недель важно постепенно возвращаться в ритм, не давая организму чрезмерных нагрузок

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,Олег Абакумов,
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