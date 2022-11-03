Врач заявила о риске развития грибка из-за теплой обуви

Российский врач общей практики Елена Горина рассказала о вреде долгого нахождения в теплой обуви в помещении и о последствиях этого.

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По словам специалиста, осенняя и зимняя обувь создана для холодной погоды, а вне улицы носить ее небезопасно, поскольку в помещении ноги начинают быстро потеть и внутри ботинок образуется влажная среда, благоприятная для развития различных патогенных микроорганизмов, за счет чего увеличивается вероятность возникновения грибковых заболеваний.

Врач отметила, что в таких условиях защитные функции кожи теряются и, чтобы зажили небольшие повреждения по типу царапин и мозолей, времени нужно больше. Вместе с тем увеличивается риск респираторных заболеваний, поскольку после долгого нахождения в теплом помещении на улице ноги начинают быстро замерзать, что влечет за собой быстрое переохлаждение и ослабление иммунной защиты.