Психиатр назвал неожиданные причины развития депрессии

Российские ученые обнаружили вид бактерий, концентрация которых в организме человека, имеющего клиническую депрессию, ниже, чем у здоровых людей. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Евгения Фомина, как это расстройство проявляется на физическом уровне, а также как его диагностировать и правильно лечить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Причины возникновения депрессии

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Психиатр рассказал, что на развитие депрессии могут повлиять физические недуги. Поэтому врачи должны исключить соматические заболевания для успешного лечения.

— Гормоны очень сильно влияют на эмоциональный фон. Врач-психиатр должен провести дифференциальную диагностику соматических заболеваний. Специалисту нужно понять, могут ли быть у человека гипертиреоз (состояние гиперфункции щитовидной железы, сопровождаемое избыточной выработкой тироксина и трийодтиронина — прим. «ВМ») или другие нарушения, которые способны привести к психологическим расстройствам, — объяснил Фомин.

Различные бактерии также могут способствовать развитию депрессии у человека, сообщил врач. Они выделяют токсины, которые негативно влияют на здоровье. Бактерии могут поражать центральную нервную систему и многие органы, предупредил Фомин.

По словам специалиста, у человека может быть большое количество физических проявлений депрессии, на которые он не обращает должного внимания.

— Депрессия может проявляться упадком сил и головными болями. Человек не может встать с кровати, самые обычные действия становятся сложными, а руки и ноги — тяжелыми, — отметил Фомин.

Диагностика

Кроме того, психиатр объяснил, какие анализы помогут специалисту диагностировать депрессию у пациента:

— Не существует анализов, которые могут выявить депрессию. Данный диагноз ставит психиатр или психотерапевт по своим ощущениям. Врач собирает анамнез, получает от пациента нужную информацию и проводит ее через фильтр своего восприятия. Объективных инструментальных методов для диагностики депрессии не существует. В психиатрии все делается через субъективную оценку и профессионализм доктора.

Лечение

Эксперт заверил, что депрессию можно вылечить без применения лекарственных препаратов. Главное, чтобы пациент предоставил своему врачу максимально полную информацию о своем состоянии.

— Антидепрессанты — это не главный инструмент для лечения депрессии. Существуют другие способы, на которых построена психотерапия. Специалисты могут предложить пациенту немедикаментозные способы коррекции его состояния. Депрессия — это негативное отношение к себе, к окружающему миру и к своему будущему. Врач с помощью когнитивно-поведенческой терапии узнает, на чем основаны негативные установки человека. Это помогает привести человека в нормальное психологическое состояние без лекарств.