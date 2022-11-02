Полезно ли пить расторопшу для печени: видео

Распространено мнение, что экстракт расторопши обладает лечебными свойствами при заболеваниях печени и органах пищеварения. Говорят, что он помогает восстанавливать клетки, которые были повреждены токсичными веществами. Так ли это на самом деле? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, к ней на прием часто приходят пациенты, которые говорят, что принимают препараты расторопши для печени. Однако на самом деле не все они работают и оказывают лечебный эффект. Все дело в активном веществе силимарине.

Смотрите видео врача-диетолога, чтобы узнать подробнее о пользе расторопши и о том, какие препараты можно пить.