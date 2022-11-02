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4 часа назад

Названы напитки, которые увеличивают риск образования тромбов

Passion.ru

Названы напитки, которые увеличивают риск образования тромбов
Фото: Passion.ruPassion.ru

Некоторые напитки способствуют образованию тромбоза. Доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о вредном воздействии алкоголя и кофеина на организм человека.

Эксперт заявил, что злоупотребление кофеиносодержащих напитков может привести к обезвоживанию организма, а это повышает риск образования тромбов.

Также Королева настоятельно рекомендует отказаться от алкоголя, который негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему и провоцирует перепады артериального давления. «Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и формированию тромбов», – пояснила Маргарита.

Таким образом, чтобы предотвратить риск образования тромбоза, следует вести здоровый образ жизни и употреблять большое количество питьевой воды и гранатового сока, которые способствуют разжижению крови.

ФОТО: https://ru.freepik.com/photos/coffee

Болезни и лекарства,Маргарита Королева,
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