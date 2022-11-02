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1 час назад

Названы признаки самой коварной деменции

Секрет Фирмы

Когда-нибудь слышали о деменции с тельцами Леви? Она считается самой коварной формой слабоумия, которая возникает у пожилых людей. Если у человека появляется такая деменция, то он всё больше перестаёт походить на себя — в поведении появляется нетипичная тревожность, агрессия, часто меняется настроение. В чём же коварство этой формы? Она прекрасно маскируется под болезнь Альцгеймера, а ведь лечение у них должно быть разное. Как распознать самую коварную форму слабоумия, рассказали специалисты.

Названы признаки самой коварной деменции
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Деменция с тельцами Леви (патологическими белковыми образованиями внутри нейронов) больше влияет на поведение человека, чем на его память. Около 20% страдающих от этой болезни начинают не узнавать своих близких и видят везде обман.

При этом заболевании появляются различные синдромы. Так, при синдроме Капгра больной начинает верить в то, что его близких заменили двойники, которые внешне абсолютно схожи с настоящими родными. Также есть сидром Фреголи. При нём пожилой человек верит, что роли разных людей исполняет один и тот же человек, просто переодеваясь и меняя внешность.

«Оба типа бреда вызваны изменениями в разных частях мозга из-за наличия телец Леви», — объяснили британские неврологи.

Врачи подчеркнули, что самое главное — вовремя обнаружить зарождение болезни и обратиться к специалисткам, которые назначат лечение.

Ранее терапевт перечислил первые признаки деменции. Если вы начали забывать то, что произошло совсем недавно, это может быть важным звоночком.

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