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31 минуту назад

Врач прокомментировала расхожее мнение о безвредности кальянов

Lenta.ruиещё 1

Курение кальяна может вызвать развитие рака рта, легких и даже желудка, а также другие смертельные болезни, предупредила пульмонолог Кимбат Светлова. В комментарии «Ленте.ру» врач объяснила, почему многие заблуждаются насчет безвредности кальянов.

Врач прокомментировала расхожее мнение о безвредности кальянов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пульмонолог рассказала, что вопреки расхожему мнению, что жидкость в кальяне хорошо очищает дым от вредных микроэлементов, этого не происходит.

Обычная сигарета содержит 7-22 миллиграмма никотина в зависимости от марки, поэтому курильщик поглощает около миллиграмма никотина. В то же время средняя чаша кальяна содержит столько же никотина, сколько пачка из 20 сигарет, привела пугающие данные собеседница «Ленты.ру». Курильщики сигарет за 20 затяжек вдыхают от 500 до 600 миллилитров дыма. Те, кто курит кальян, вдыхают примерно 90 литров дыма, при условии, что сеанс длится около 45 минут, прокомментировала пульмонолог.

Курильщики кальяна имеют риск развития тех же заболеваний, что и курильщики сигарет: рака ротовой полости, пищевода, легких, желудка, ХОБЛ, патологий сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, совместное использование одной трубки может способствовать распространению инфекционных заболеваний, предупредила Светлова.

«Курение кальяна не является безопасной альтернативой курению сигарет. К тому же зачастую табак для кальянов производят в кустарных условиях», — подвела итог врач.

Болезни и лекарства,
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