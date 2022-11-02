Доказано, что диета не влияет на ревматические заболевания

Ученые из Европейского альянса ассоциаций ревматологов (EULAR) доказали, что диета не предотвращает прогрессирование ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Результаты опубликованы в журнале RMD Open.
EULAR создал целевую группу для изучения данных шести ключевых факторов образа жизни — диеты, физических упражнений, массы тела, алкоголя, курения и наличия оплачиваемой работы — на людей с одним из семи ревматических заболеваний (аксиальный спондилоартрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, подагра, остеоартрит, ревматоидный артрит и псориатический артрит).
Ряд пищевых компонентов был идентифицирован как оказывающий слабое воздействие, но не было ни одного компонента диеты с высоким воздействием.
Исходя из имеющихся данных, не существует единственного диетического вмешательства, которое имело бы существенные преимущества, а также нет доказательств того, что какое-либо диетическое воздействие значительно улучшает исходы при этих состояниях.
На основе этого исследования EULAR разработал новые рекомендации по образу жизни для предотвращения прогрессирования ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Диета людей может влиять на благополучие самых разных систем организма, включая сердечно-сосудистую и психическое здоровье. Однако ранее не было ясно, влияет ли питание на течение ревматических заболеваний.