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1 час назад

Доказано, что диета не влияет на ревматические заболевания

Газета.Ru

Ученые из Европейского альянса ассоциаций ревматологов (EULAR) доказали, что диета не предотвращает прогрессирование ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Результаты опубликованы в журнале RMD Open.

Доказано, что диета не влияет на ревматические заболевания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

EULAR создал целевую группу для изучения данных шести ключевых факторов образа жизни — диеты, физических упражнений, массы тела, алкоголя, курения и наличия оплачиваемой работы — на людей с одним из семи ревматических заболеваний (аксиальный спондилоартрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, подагра, остеоартрит, ревматоидный артрит и псориатический артрит).

Ряд пищевых компонентов был идентифицирован как оказывающий слабое воздействие, но не было ни одного компонента диеты с высоким воздействием.

Исходя из имеющихся данных, не существует единственного диетического вмешательства, которое имело бы существенные преимущества, а также нет доказательств того, что какое-либо диетическое воздействие значительно улучшает исходы при этих состояниях.

На основе этого исследования EULAR разработал новые рекомендации по образу жизни для предотвращения прогрессирования ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Диета людей может влиять на благополучие самых разных систем организма, включая сердечно-сосудистую и психическое здоровье. Однако ранее не было ясно, влияет ли питание на течение ревматических заболеваний.

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