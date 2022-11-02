Нарушения сна повышают риск развития глаукомы

Британские учёные выявили ещё один важный фактор риска, связанный с нарушением сна. Как недостаток, так и избыток сна, а также храп, сонливость в дневное время связаны с повышенным риском развития необратимой потери зрения (глаукомы).

Фото: Сибмеда Сибмеда

Глаукома является основной причиной слепоты и, вероятно, затронет примерно 112 миллионов человек во всём мире к 2040 году, сообщает МedicalХpress.

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Заболевание характеризуется прогрессирующей потерей светочувствительных клеток в глазу и повреждением зрительного нерва. При отсутствии лечения, глаукома может прогрессировать до необратимой слепоты.

Ранее опубликованные исследования показывают, что нарушения сна могут быть важным фактором риска развития глаукомы. Для дальнейшего изучения этого вопроса исследователи решили выяснить риск развития глаукомы у людей с различным поведением во сне: бессонница, избыток или недостаток сна, определённый хронотип («совы» или «жаворонки»), дневная сонливость и храп.

Учёные привлекли порядка 410 тыс. участников британского Биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, которые предоставили подробную информацию о своем поведении во сне.

Продолжительность сна от 7 до менее 9 часов в сутки была определена как нормальная, а за пределами этих значений – как слишком малая или слишком большая, соответственно.

Степень тяжести бессонницы — проблемы с засыпанием по ночам или частые пробуждения — была классифицирована как «никогда / иногда» или «обычно», тогда как субъективная дневная сонливость была классифицирована как «никогда / редко», «иногда» или «часто».

За средний период наблюдения, составляющий чуть более 10,5 лет, было выявлено 8690 случаев глаукомы.

Среди участников с глаукомой было больше мужчин, хронических курильщиков, имеющих гипертонию или диабет, по сравнению с теми, у кого не было диагностировано это заболевание.

Хронотип не повлиял на риск развития глаукомы. А вот остальные нарушения сна были связаны с разной степенью повышенного риска глаукомы. Недостаток или избыток сна были связаны с повышенным риском глаукомы на 8%, бессонница — на 12%, храп — на 4% и частая дневная сонливость — на 20%.

Исследователи отмечают, что причины такой взаимосвязи настоящим исследованием не установлены. Однако есть потенциально правдоподобные биологические объяснения обнаруженной связи между нарушением сна и глаукомой.

Внутреннее давление глаза, ключевой фактор в развитии глаукомы, повышается, когда человек лежит, объясняют исследователи.

Кроме этого, депрессия и тревожность, которые часто идут рука об руку с бессонницей, также могут повышать внутреннее глазное давление, возможно, из-за нарушения выработки кортизола.

Было высказано также предположение, что повторяющиеся или длительные эпизоды низкого уровня клеточного кислорода, вызванные апноэ (внезапной остановкой дыхания во время сна), могут привести к прямому повреждению зрительного нерва.