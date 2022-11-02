Почему нельзя часто использовать сосудосуживающие капли

"Такие капли не применяют более 7 дней, причем кратность приема 2–3 раза в день, в зависимости от действующего вещества. На некоторых препаратах есть уточнение, что при применении более 7 дней возникает толерантность, то есть организм перестает реагировать. При этом сосудосуживающие капли лучше не применять больше 4–5 дней, даже если от них есть эффект, так как очень легко развивается привыкание. Это крайне неприятное состояние, когда человек просто не может жить без регулярных "закапываний". Более того, если после 3-х дней не наступает явного улучшения, то лучше прекратить применение и обратиться к специалисту", — заключил Поздняков.