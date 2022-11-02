Почему нельзя часто использовать сосудосуживающие капли

При ОРВИ люди часто используют сосудосуживающие капли. О том, как их правильно применять, в каких случаях они могут навредить здоровью и кому нежелательно их использовать, "Газете.Ru" рассказал врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Сосудосуживающие капли — это чисто симптоматическая терапия именно при ОРВИ. Они могут облегчать дыхание, так как уменьшают количество отделяемого из носа, при этом не являются лечебным средством в чистом виде", — сказал он.
По словам специалиста, наиболее безопасным без каких-либо значимых побочных эффектов, является применение при респираторных инфекциях препаратов на основе морской соли. Это лекарства, основным действующим веществом которых является раствор натрия хлорида. Они облегчают дыхание, обладают противовирусным действием и хорошо увлажняют слизистую носа. Этими каплями можно пользоваться практически с рождения, они более безопасны, не обладают такими сильными побочными эффектами и меньше зависят от фоновой патологии у человека.
"Лучше обращать внимание именно на них, а вот сосудосуживающие, по возможности, не применять или применять максимально короткое время. Есть также препараты с антибактериальным эффектом, но их должен назначить врач. Такие капли не стоит использовать, когда отделяемое не обильно, когда оно гнойное, то есть цвет явно изменен и идет бактериальный процесс. Нежелательно применять такие препараты людям с лабильным давлением, очень осторожно использовать для лечения детей. Людям, которые ранее имели зависимость от данных препаратов и каким-то образом от нее избавились, ни в коем случае нельзя их применять", — отметил Поздняков.
Применение таких капель лучше ограничить людям с артериальной гипертензией высокой степени риска, гипертонической болезнью второй и третьей стадии.
Также противопоказанием будет выраженный атеросклероз, гипертиреоз — заболевание щитовидной железы.
Хронический и атрофический ринит, когда слизистая оболочка уже истощена и, соответственно, применение этих капель может ухудшить состояние.
Тяжелое заболевание глаз, такое, как закрытоугольная глаукома, сахарный диабет, склонность к тахикардии — при всех этих состояниях также нежелательно применять такие капли.
"Детям раннего возраста капли нужно применять с осторожностью и строго по инструкции, не более двух раз в день по одной капле в носовой ход. Если "капать" много и часто, либо взять не ту концентрацию, например, капли для взрослых или для детей старшего возраста, то у них быстро может произойти спазм не только сосудов слизистой оболочки носа, но и сосудов, которые снабжают головной мозг. В таких случаях у детей быстро развивается гипоксия. Передозировка галазолиновых и нафтизиновых капель — это состояния, которые могут закончиться для ребенка отделением интенсивной терапии или даже реанимацией", — подчеркнул врач.
Взрослый человек в свою очередь может получить передозировку и вызвать тахикардию, учащение сердцебиения, сосудистые спазмы. Также длительное применение сосудосуживающих капель вызывает зависимость и атрофический ринит.
"Такие капли не применяют более 7 дней, причем кратность приема 2–3 раза в день, в зависимости от действующего вещества. На некоторых препаратах есть уточнение, что при применении более 7 дней возникает толерантность, то есть организм перестает реагировать. При этом сосудосуживающие капли лучше не применять больше 4–5 дней, даже если от них есть эффект, так как очень легко развивается привыкание. Это крайне неприятное состояние, когда человек просто не может жить без регулярных "закапываний". Более того, если после 3-х дней не наступает явного улучшения, то лучше прекратить применение и обратиться к специалисту", — заключил Поздняков.