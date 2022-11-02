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2 часа назад

В ВОЗ заявили о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян

Авторадиоиещё 1

В ВОЗ заявили о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян. Однако ситуация по-прежнему вызывает беспокойство, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Причина — появление новых инфицированных в разных странах.

В ВОЗ заявили о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян
Фото: unsplashunsplash

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 31 октября в мире подтверждено свыше 77 тысяч случаев заражения в 103 странах. Сообщается о смерти 36 человек.

В России нет необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян, сообщили в Росппотребнадзоре. Ведомство предпринимает все нужные шаги для купирования рисков завоза инфекции в страну.

С начала вспышки оспы обезьян в России подтверждено два завозных случая заболевания.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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