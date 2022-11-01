Как правильно принимать жаропонижающие при температуре: объясняет врач

«Высокая температура во время болезни ускоряет обменные процессы в клетках, которые помогают бороться с инфекцией. Врачи советуют не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов», – сообщает Андрей Звонков.

Повышение температуры тела при заражении инфекцией – отражение реакции иммунитета на вирус, проникший в организм. С данной точки зрения высокая температура считается плюсом, так как она показывает, что иммунитет активизировался в борьбе с патогенами. Таким образом, при появлении жара не следует торопиться пытаться его подавить – до определенных значений повышенная температура полезна для заболевшего. Важно отметить, что даже при температуре тела около 38 градусов, при возникновении ощутимого дискомфорта или головой боли воспользоваться жаропонижающими средствами вредно не будет.