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1 час назад

Как правильно принимать жаропонижающие при температуре: объясняет врач

РИА "ФедералПресс"

Врач Андрей Звонков назвал температуру тела более 39 градусов опасной, в частности, для детей. Он дал советы, как правильно принимать жаропонижающие при таком состоянии.

Как правильно принимать жаропонижающие при температуре: объясняет врач
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Высокая температура во время болезни ускоряет обменные процессы в клетках, которые помогают бороться с инфекцией. Врачи советуют не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов», – сообщает Андрей Звонков.

Повышение температуры тела при заражении инфекцией – отражение реакции иммунитета на вирус, проникший в организм. С данной точки зрения высокая температура считается плюсом, так как она показывает, что иммунитет активизировался в борьбе с патогенами. Таким образом, при появлении жара не следует торопиться пытаться его подавить – до определенных значений повышенная температура полезна для заболевшего. Важно отметить, что даже при температуре тела около 38 градусов, при возникновении ощутимого дискомфорта или головой боли воспользоваться жаропонижающими средствами вредно не будет.

Но излишне высокая температура тела является негативным признаком.

«Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов», – объясняет врач.

Сильный жар отражает гиперреакцию иммунной системы на проникновение патогенов, эта реакция может способствовать сильнейшему воспалению, угрожающему не только клеткам, зараженным вирусом, но и здоровым. В такой ситуации воспаление может затрагивать жизненно важные органы.

Болезни и лекарства,
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