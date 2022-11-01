Россиян предупредили о вреде омолаживающих таблеток

Россияне часто приобретают омолаживающие препараты. Доктор Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о рисках, связанных с применением таких таблеток.

«Удаление сенесцентных клеток должно быть более избирательным и не затрагивающим полезные клетки, участвующие в регенерации. Поэтому препарат должен назначать опытный специалист, с учетом индивидуальных особенностей пациента», – отметила Павлова.

Доктор напомнила о простых способах борьбы со старением – ведение здорового образа жизни, поддержание физической активности и режима сна. У такого подхода гораздо меньше рисков и не меньше пользы.

Напомним, с возрастом у женщин и мужчин замедляется метаболизм, а также меняется гормональный фон. Чтобы прожить как можно дольше, необходимо после 50 лет перейти на более правильное питание, говорит гастроэнтеролог Александр Андреев.