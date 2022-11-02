Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний у молодых

«Большинство людей имеют шансы быть здоровыми в любом возрасте, но далеко не все этот шанс используют. Поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы так распространены», — заявил он.

Врач отметил, что какое-то время назад сердечно-сосудистые патологии в большей степени наблюдались у людей после 40 лет, у которых начинают происходить процессы старения и ослабевают возможности адаптации. Однако сейчас пациенты заметно помолодели — болезнь может быть диагностирована и в 20 лет, и даже у подростков.