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1 час назад

Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний у молодых

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Причину сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей «Мосленте» назвал главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний у молодых
Фото: МослентаМослента

«Большинство людей имеют шансы быть здоровыми в любом возрасте, но далеко не все этот шанс используют. Поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы так распространены», — заявил он.

Врач отметил, что какое-то время назад сердечно-сосудистые патологии в большей степени наблюдались у людей после 40 лет, у которых начинают происходить процессы старения и ослабевают возможности адаптации. Однако сейчас пациенты заметно помолодели — болезнь может быть диагностирована и в 20 лет, и даже у подростков.

Ученые и врачи всего мира считают, что причина ранних сердечно-сосудистых заболеваний, кроме наследственных факторов и некоторых патологий, которые могут проявляться на фоне физиологического развития организма или вследствие других заболеваний, кроется в образе жизни, подчеркнул Тяжельников.

«Это переутомление и нагрузки, когда человек не может оптимально чередовать их с отдыхом, малоподвижный образ жизни, неправильное питание (преимущественно фастфуд), избыток сладкого, вредные привычки, несоблюдение гигиены сна, когда молодежь ведет преимущественно ночной образ жизни и не получает качественного высыпания и восстановления», — уточнил специалист.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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