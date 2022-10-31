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40 минут назад

Педиатр объяснила, можно ли закапывать в нос масляные капли

Насморк, или ринит — состояние в подавляющем большинстве случаев не опасное, но крайне неприятное. Многие пытаются лечить насморк и избавиться от сухости с помощью капель на основе растительных масел. Поможет ли такой способ, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, можно ли закапывать в нос масляные капли
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, помогут ли масляные капли или чистые эфирные масла от сухости носа при насморке. По мнению специалиста, такой способ лечения может только усугубить состояние человека.

При длительном использовании масляных капель возникает атрофия слизистой полости носа, а облегчение в начале использования сменяется хронической сухостью, что провоцирует еще более частые насморки и хронические состояния.

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