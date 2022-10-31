Педиатр объяснила, можно ли закапывать в нос масляные капли

Насморк, или ринит — состояние в подавляющем большинстве случаев не опасное, но крайне неприятное. Многие пытаются лечить насморк и избавиться от сухости с помощью капель на основе растительных масел. Поможет ли такой способ, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, помогут ли масляные капли или чистые эфирные масла от сухости носа при насморке. По мнению специалиста, такой способ лечения может только усугубить состояние человека.