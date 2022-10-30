Лекарства от давления снижают риск развития деменции

Ежедневный прием лекарств для снижения давления может быть ключом к тому, чтобы избежать слабоумия в более зрелом возрасте, говорится в новом исследовании.

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"Самое интересное в нашем исследовании то, что данные показывают, что у людей, принимавших препараты для снижения артериального давления, риск диагностирования деменции был ниже, чем у тех, кто принимал плацебо", - сказала соавтор исследования Рут Питерс

Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале European Heart Journal, объединило данные пяти крупных клинических испытаний, в которых приняли участие более 28 000 пожилых людей среднего возраста 69 лет из 20 стран. Все они страдали гипертонией.

В каждом из клинических испытаний сравнивались люди, принимающие лекарства от артериального давления, с людьми, принимающими плацебо, и за ними наблюдали в среднем 4,3 года. Объединив данные, Питерс и ее коллеги обнаружили, что снижение систолического давления примерно на 10 мм рт. ст. и диастолического давления на 4 мм рт. ст. через 12 месяцев значительно снижает риск диагностирования деменции.

Также не было обнаружено признаков того, что лекарства от артериального давления могут ухудшить кровоснабжение мозга в более позднем возрасте.