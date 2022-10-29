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1 час назад

Названы неочевидные признаки инсульта

Мира Маркина

Невролог Виталий Акимов в День всемирной борьбы с инсультом побеседовал с "Известиями" и перечислил признаки этого распространенного заболевания, в том числе и те, которые не являются очевидными.

Акимов подчеркнул, что инсульт – опасное, но при этом довольно часто встречающееся заболевание. Оно возникает в связи с закупоркой сосудов головного мозга или из-за их разрыва, что провоцирует резкую недостаточность кислорода в мозге.

«Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт», — отметил невролог.

Перечислены первые признаки инсульта

Врач отметил, что стоит внимательнее относится к своему здоровью и не игнорировать опасные симптомы. Помимо общеизвестных (нарушение речи, слабость в конечностях, нарушение подвижности и асимметрия лица, ухудшение зрения) существуют и те, что не являются такими очевидными, однако могут служить опасными "звоночками": повышенное артериальное давление, частые предобморочные состояния и ночное апноэ. Все это может быть предвестником инсульта, если не взять эти вопросы на контроль.

«Остановки дыхания во сне (апноэ) — это частый неочевидный фактор риска развития инсульта. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород. Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела», — рассказал Акимов.

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