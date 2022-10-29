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2 часа назад

Кремнеземная диета: частицы песка могут помочь в лечении ожирения

express-novosti.ru

Модифицированные частицы песка могут служить дополнением к терапии ожирения. По мнению австралийских ученых, они эффективно ограничивают активность ключевых пищеварительных ферментов

Ученые и врачи во всем мире постоянно ищут новые инструменты, которые помогут нам справиться с растущей эпидемией ожирения. Одним из веществ, на которое исследователи в последнее время обращают большое внимание, является чистый кварцевый песок. Предыдущие исследования показали, что добавление в рацион умеренно пористых песчинок приводит к потере веса у мышей без негативных последствий для здоровья.

«Пористые песчинки находятся в центре внимания из-за их потенциала безопасного лечения ожирения. Но пока не было ясно, как они на самом деле работают в организме», — говорит Пол Джойс из Университета Южной Австралии о новом исследовании.

Джойс возглавлял исследовательскую группу, изучающую, как песчинки влияют на обмен веществ и как они способствуют снижению веса. Эксперименты выявили, что песчинки подавляют активность ферментов поджелудочной железы альфа-амилазы и липазы в пищеварительной системе. Этот процесс тесно зависит от размера пор, а также от размера самих частиц песка. Сравнение различных типов частиц также показало, что лучше всего работают частицы песка с размером пор от 6 до 10 нанометров.

«В ходе нашего исследования мы определили параметры частиц песка, которые наиболее эффективны против ожирения. Следующим шагом будет проверка этих результатов на животных моделях. Ожирение — это болезнь, которую можно эффективно предотвратить, и наше исследование песка может этому способствовать», — резюмирует Джойс.

Исследователи недавно опубликовали результаты в журнале Pharmaceutics.

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