Кремнеземная диета: частицы песка могут помочь в лечении ожирения

Ученые и врачи во всем мире постоянно ищут новые инструменты, которые помогут нам справиться с растущей эпидемией ожирения. Одним из веществ, на которое исследователи в последнее время обращают большое внимание, является чистый кварцевый песок. Предыдущие исследования показали, что добавление в рацион умеренно пористых песчинок приводит к потере веса у мышей без негативных последствий для здоровья.

«Пористые песчинки находятся в центре внимания из-за их потенциала безопасного лечения ожирения. Но пока не было ясно, как они на самом деле работают в организме», — говорит Пол Джойс из Университета Южной Австралии о новом исследовании.

Джойс возглавлял исследовательскую группу, изучающую, как песчинки влияют на обмен веществ и как они способствуют снижению веса. Эксперименты выявили, что песчинки подавляют активность ферментов поджелудочной железы альфа-амилазы и липазы в пищеварительной системе. Этот процесс тесно зависит от размера пор, а также от размера самих частиц песка. Сравнение различных типов частиц также показало, что лучше всего работают частицы песка с размером пор от 6 до 10 нанометров.