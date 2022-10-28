Какой показатель в анализах крови укажет на рак

Обычный анализ крови, который мы сдаём, например, чтобы закрыть больничный, может указать на наличие такого серьёзного заболевания, как рак. Внимание в результатах анализа заслуживает такой показатель, как скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Заведующая отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова Татьяна Галунова рассказала, когда стоит насторожиться.

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Показатель СОЭ отражает, как быстро наша кровь делится на слой из осевших эритроцитов и прозрачную плазму. Обычно врачи смотрят на СОЭ, чтобы понять, есть ли в организме пациента воспаление или инфекция.

Если ни того ни другого у вас нет, а показатель СОЭ высокий, это может говорить о том, что в организме развивается злокачественная опухоль.

«Злокачественная опухоль — многофакторное заболевание, сопровождающееся как воспалительными процессами, так и анемией, нарушением обменных процессов, а следовательно — вызывающее выделение организмом большого количества активных веществ, белков», — объяснила Галунова, почему у раковых пациентов может быть высокая СОЭ.

Например, к повышению СОЭ приводит анемия, которая возникает при раке толстой кишки или желудка. Также этот показатель будет высоким при раке лёгкого, если около опухоли возникает пневмония.