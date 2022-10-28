Какой показатель в анализах крови укажет на рак

Обычный анализ крови, который мы сдаём, например, чтобы закрыть больничный, может указать на наличие такого серьёзного заболевания, как рак. Внимание в результатах анализа заслуживает такой показатель, как скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Заведующая отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова Татьяна Галунова рассказала, когда стоит насторожиться.
Показатель СОЭ отражает, как быстро наша кровь делится на слой из осевших эритроцитов и прозрачную плазму. Обычно врачи смотрят на СОЭ, чтобы понять, есть ли в организме пациента воспаление или инфекция.
Если ни того ни другого у вас нет, а показатель СОЭ высокий, это может говорить о том, что в организме развивается злокачественная опухоль.
«Злокачественная опухоль — многофакторное заболевание, сопровождающееся как воспалительными процессами, так и анемией, нарушением обменных процессов, а следовательно — вызывающее выделение организмом большого количества активных веществ, белков», — объяснила Галунова, почему у раковых пациентов может быть высокая СОЭ.
Например, к повышению СОЭ приводит анемия, которая возникает при раке толстой кишки или желудка. Также этот показатель будет высоким при раке лёгкого, если около опухоли возникает пневмония.
Однако, если в вашем анализе высокая СОЭ, сразу паниковать не надо. Это не означает, что у вас точно рак. Нужно проходить дополнительные обследования.