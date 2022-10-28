Кардиолог рассказал о симптомах вегетососудистой дистонии

Врач-кардиолог Александр Юрьевич Кукарский заявил, что возникновение симптомов вегетососудистой дистонии (ВСД) тесно связано с увеличением концентрации в организме определенных гормонов, которые активируются при стрессе.

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По словам кардиолога, чаще всего под ВСД понимается комплекс функциональных нарушений, симптомы которых схожи с неврологическими, кардиологическими и лёгочными. В данном случае человека может беспокоить сильное сердцебиение, повышение артериального давления, тревога, одышка, повышенная потливость, озноб, спазм в горле. Причиной проявления данный симптомов врач Кукарский назвал стресс.