Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог Кукарский рассказал о симптомах вегетососудистой дистонии

runews24.ru

Врач-кардиолог Александр Юрьевич Кукарский заявил, что возникновение симптомов вегетососудистой дистонии (ВСД) тесно связано с увеличением концентрации в организме определенных гормонов, которые активируются при стрессе.

Кардиолог рассказал о симптомах вегетососудистой дистонии
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам кардиолога, чаще всего под ВСД понимается комплекс функциональных нарушений, симптомы которых схожи с неврологическими, кардиологическими и лёгочными. В данном случае человека может беспокоить сильное сердцебиение, повышение артериального давления, тревога, одышка, повышенная потливость, озноб, спазм в горле. Причиной проявления данный симптомов врач Кукарский назвал стресс.

Он отметил, что в данном случае лечение предусматривает нормализацию режима жизни и прекращение воздействия стресса. Помимо этого врач может рекомендовать пациенту принимать успокоительные, седативные или снотворные препараты.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители