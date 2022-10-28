Найдено «лекарство» от самоубийства

Учёные проанализировали данные 860 тысяч людей и выяснили, что один препарат вдвое снижает риск попытки суицида.

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Речь идёт о фолиевой кислоте, или витамине B9. Этот препарат продаётся безрецептурно. Анализ показал, что его применение снижает риск попытки самоубийства на 44%.

Отмечается, что фолиевая кислота хорошо изучена.

«Нет никаких серьёзных побочных эффектов, препарат стоит недорого и его можно получить без рецепта. Вероятно, это может спасти десятки тысяч жизни», — считают авторы работы.