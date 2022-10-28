Три вопроса доктору об аппендиците

Но существует подход, согласно которому при раннем выявлении воспаления возможно проведение антибактериальной терапии, и в этом случае можно избежать хирургического вмешательства.



Аппендикс, вопреки мнениям, не является лишним органом в организме, и удаление его просто так не имеет необходимости. Если речь идет о риске для жизни человека, в таком случае удаление необходимо.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог