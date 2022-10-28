Три вопроса доктору об аппендиците

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об аппендиците. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.
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Всегда ли необходимо удалять аппендицит
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Большинство людей сталкиваются с острым аппендицитом и становятся пациентами хирурга.
Но существует подход, согласно которому при раннем выявлении воспаления возможно проведение антибактериальной терапии, и в этом случае можно избежать хирургического вмешательства.
Аппендикс, вопреки мнениям, не является лишним органом в организме, и удаление его просто так не имеет необходимости. Если речь идет о риске для жизни человека, в таком случае удаление необходимо.
Острый аппендицит в некоторых случаях может перейти в хронический, как утверждает эксперт.
Если у пациента была острая форма аппендицита, и она была погашена антибиотикотерапией, то на фоне воспаления выявляются изменения самой ткани, формируются рубцы, спайки, могут быть повторные воспаления. Это и называется хронической формой аппендицита. Основной принцип лечения — медикаментозная санация.