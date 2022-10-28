Знание симптомов инсульта может спасти от инвалидности

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит вследствие закупорки сосудов или их разрыва. Врачи могут наиболее эффективно помочь человеку после инсульта только в течение нескольких часов после того, как он произошел. Поэтому крайне важно быстро распознать симптомы кровоизлияния и оперативно вызвать скорую помощь.

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Ежегодно инсульт переносят более 450 тыс. россиян. Инсульт бывает ишемический (наблюдается в 80% случаев) и геморрагический (в 20% случаев). Нарушение повреждает и губит нервные клетки мозга. Симптомы заболевания могут быть разными в зависимости от того, какой именно участок мозга поражен и насколько.

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При ишемическом инсульте может наблюдаться ограниченность движений конечностей или головы. При геморрагическом инсульте возникают сильная головная боль, часто сопровождающаяся рвотой, потеря сознания, судороги, расширение зрачка.

В большинстве случаев также наступает паралич конечностей, может отмечаться потеря памяти или нарушение речи — в зависимости от того, с какой стороны мозга произошло кровоизлияние. Больной может теряться в пространстве и времени. Общие вегетативные симптомы инсульта — чувство жара, чрезмерное потоотделение, сердцебиение; все это может сопровождаться общей слабостью, головокружением.

При очаговых поражениях страдают какие-то определенные участки мозга и, соответственно, органы, которыми этот участок руководит, нарушаются функции движения, речи и т.д. Слабость в руке или ноге, нарушения речи и слепота могут быстро пройти, и к приезду скорой человек может чувствовать себя здоровым. Однако паралич может наступить не сразу после приступа, а на следующий день. Поэтому госпитализация обязательна при любых серьезных подозрениях на заболевание.

Как быстро и точно определить, что начался инсульт?

Установить это поможет простой и популярный тест, который называется У.Д.А.Р.

— У – улыбка. После инсульта улыбка выходит кривая, несимметричная;

— Д – движение. Поднять одновременно вверх обе руки, обе ноги — одна из парных конечностей будет подниматься медленнее и ниже;

— А – артикуляция. Произнести слово «артикуляция» или несколько фраз — после инсульта дикция нарушается, речь звучит заторможенно или просто странно;

— Р – решение. Если вы обнаружили нарушения хотя бы в одном из пунктов (по сравнению с нормальным состоянием) — пора принимать решение и звонить в скорую помощь. Расскажите диспетчеру, какие признаки инсульта (УДАРа) вы обнаружили и специальная реанимационная бригада приедет быстро.

Как можно помочь человеку, пока скорая находится в пути?

Если на улице вы увидели человека, который напоминает пьяного (не скоординированные движения, невнятная речь), но не чувствуете исходящего от него запаха алкоголя, не проходите мимо! Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести свое имя. Если он будет не в состоянии это сделать, необходимо срочно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112. До приезда врачей больного следует уложить на горизонтальную поверхность, расстегнуть одежду, при необходимости вынуть зубные протезы и обеспечить приток свежего воздуха.