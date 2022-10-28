Почему вы чувствуете металлический привкус во рту

Не откладывайте поход к врачу

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Довольно распространенная проблема, с которой не так часто обращаются к специалисту. Металлический привкус может иметь много причин, и мы решили собрать самые популярные, опираясь на мнение экспертов. В любом случае если вы замечаете у себя подобный симптом, важно не откладывать посещение вашего лечащего врача.

Недостаточная гигиена

Одна из тех причин, с которыми не так сложно справиться самостоятельно. Однако помимо плохой гигиены полости рта, речь может идти о развивающихся заболеваниях, например, о пародонтите. Если запустить болезнь, можно в конечном счете лишиться большей части здоровых зубов, а потому посещайте стоматолога как минимум раз в год.

Заболевания почек

Специалисты предупреждают, что металлический привкус может появиться и в том случае, если вашей печени или почкам нужна помощь. Как правило, при нарушении работы одного из этих органов замедляется выход токсинов, которые начинают отравлять организм, что и приводит к появлению неприятного привкуса во рту.

Психические расстройства

В зависимости от нашего психического состояния, мы по-разному воспринимаем те или иные запахи, вкусы и т. д. При наличии нарушений неврологического характера есть вероятность, что может появиться тот самый металлический привкус. Чаще всего на этот симптом жалуются люди с сенсорной нейропатией, однако, заболевание довольно редкое, а потому стоит исключить другие факторы.

Прием тяжелых лекарств