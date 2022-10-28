Артериальное давление влияет на развитие старческой деменции

По данным специалистов из Австралии, чем выше артериальное давление, тем выше риск развития деменции.

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Артериальное давление влияет на риск развития старческой деменции. По данным ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, низкое давление уменьшает риск развития слабоумия в старости.

Согласно научной работе, опубликованной в European Heart Journal, ученые изучили данные 28 тысяч человек, используя разные методы снижения артериального давления. наблюдение за пациентами шло около четырех лет.