Артериальное давление влияет на развитие старческой деменции

По данным специалистов из Австралии, чем выше артериальное давление, тем выше риск развития деменции.
Артериальное давление влияет на риск развития старческой деменции. По данным ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, низкое давление уменьшает риск развития слабоумия в старости.
Согласно научной работе, опубликованной в European Heart Journal, ученые изучили данные 28 тысяч человек, используя разные методы снижения артериального давления. наблюдение за пациентами шло около четырех лет.
выяснилось, что у людей с более низким артериальным давлением риск развития деменции меньше, чем при повышенном давлении. Правда, специалисты отметили, что не выясняли эффективно ли дополнительное снижение артериального давления.