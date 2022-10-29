Почему при болезни мы все делаем медленно

Когда мы болеем, есть и двигаться просто не хочется, а дни тянутся невозможно долго. "Рамблер" выяснил, почему при болезни мы все делаем гораздо медленнее.

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Безусловно, инфекция ослабляет наши ресурсы и человек теряет энергию, но почему же не возникает чувство голода, чтобы восполнить силы. Наоборот человек начинает испытывать аппетит по мере выздоровления.

Недавно сотрудники Рокфеллеровского университета выяснили, что процессы в нашем организме замедляет не столько сама болезнь, сколько мозг. Об этом открытии они написали в журнале Nature.

Ученые провели исследование на мышах и отметили, что животные при болезнях тоже становятся вялыми и теряют аппетит. Подопытным вводили бактериальный липополисахарид, из которого сделана клеточная стенка бактерий и который стимулирует иммунный ответ. С помощью него наш организм и узнает, что в тело попал патогенный организм.

Когда он попадал внутрь мыши, в стволе мозга повышалась активность, а точнее — в ядрах дорсального вагального комплекса. Так называют ответвления блуждающего нерва, которые идут к органам, находящимся под диафрагмой, в первую очередь к пищеварительному тракту.

В ядрах также находятся нейроны, которые реагируют на бактериальную инфекцию. Когда их стимулируют, возникает апатия, а есть и пить не хочется. При этом вялость помогает справиться с болезнью, так как пищеварение само по себе требует энергии, а с пищей мы так или иначе съедаем бактерии с вирусами, которых нужно обезвредить в кишечнике.