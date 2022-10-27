Найдена бактерия, которая вызывает ревматоидный артрит

Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что уникальные кишечные бактерии могут вызывать ревматоидный артрит у людей из группы риска. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

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Ранее команда авторов обнаружила, что по наличию особых антител в крови возможно идентифицировать людей, подверженных риску ревматоидного артрита за много лет до постановки диагноза. В новой работе ученые выяснили, что это не аутоиммунные антитела, а антитела к бактерии, живущей в кишечнике.

Чтобы дополнительно проверить свои результаты, исследователи использовали мышей, склонных к этому заболеванию. Им подсадили «ревматоидных» бактерий, в результате чего у животных также обнаружились маркеры ревматоидного артрита, то есть антитела к микробу.