Найдена бактерия, которая вызывает ревматоидный артрит

Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что уникальные кишечные бактерии могут вызывать ревматоидный артрит у людей из группы риска. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.
Ранее команда авторов обнаружила, что по наличию особых антител в крови возможно идентифицировать людей, подверженных риску ревматоидного артрита за много лет до постановки диагноза. В новой работе ученые выяснили, что это не аутоиммунные антитела, а антитела к бактерии, живущей в кишечнике.
Чтобы дополнительно проверить свои результаты, исследователи использовали мышей, склонных к этому заболеванию. Им подсадили «ревматоидных» бактерий, в результате чего у животных также обнаружились маркеры ревматоидного артрита, то есть антитела к микробу.
Также авторы выяснили, что иммунная система людей с ревматоидным артритом реагирует на эту бактерию, а иммунитет здоровых людей игнорирует ее. Работа авторов может полностью перевернуть представления о развитии аутоиммунных заболеваний, также разработать лекарство, действующее не на последствия ревматоидного артрита, а на его причину. Если уникальный вид бактерий действительно вызывает иммунный ответ, который приводит к ревматоидному артриту у людей из группы риска, можно было бы воздействовать на микробов с помощью лекарств, чтобы предотвратить болезнь.