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1 час назад

Названы находящихся в зоне риска болезни матки женщины

Lenta.ru

Полипы в теле матки (полипы эндометрия) могут образовываться у девушек и женщин любого возраста, утверждает акушер-гинеколог Марина Мартьянова. Опасность есть с первой менструации и до менопаузы, но у зрелых женщин она в несколько раз выше, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».

Названы находящихся в зоне риска болезни матки женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Мартьяновой, в зоне повышенного риска этой болезни находятся женщины с ожирением, артериальной гипертензией, а также те, кто проходит курс гормональной терапии в менопаузу.

от 2-3 миллиметров до нескольких сантиметров — размер полипа

Акушер-гинеколог предупредила, что зачастую полипы эндометрия выявляют случайно, на УЗИ во время профилактического осмотра у гинеколога, так как полип у многих женщин ничем не выдает свое присутствие. Но самыми частыми проявлениями заболевания являются маточные кровотечения, обильные менструации, кровянистые выделения в середине цикла.

Мартьянова добавила, что полипы эндометрия могут развиваться на фоне других заболеваний: миомы матки, эндометриоза, полипов цервикального канала. Риск перерождения полипа в злокачественную опухоль повышается с возрастом, особенно если у женщины в постменопаузе есть кровотечения, а размер полипа превышает полтора сантиметра.

у 9 процентов женщин в постменопаузе выявляют рак эндометрия

При планировании беременности и для избежания более серьезных проблем со здоровьем женщинам проводят полипэктомию или гисторорезектоскопию. После операции и сам полип, и образец эндометрия отправляют на исследование, чтобы исключить риск развития рака, резюмировала акушер-гинеколог.

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