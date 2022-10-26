Проще, чем кажется: как восстановиться после гриппа и ОРВИ

После перенесенной простуды, гриппа и других заболеваний организму нужно время на восстановление сил. Как прийти в норму без риска приобретения осложнений и новых недугов — в материале «Вечерней Москвы».
Сколько требуется организму для восстановления:
— около двух недель.
Рекомендации врача на период восстановления:
— на время прекратить длительные прогулки на улице;
— принимать контрастный душ;
— часто проветривать комнату;
— обрабатывать руки санитайзером;
— носить маску в общественном транспорте;
— курсом в 20–30 дней пропить поливитамины;
— не перегружать организм (особенно на работе);
— питаться нежирной пищей без горчицы, хрена или уксуса (подойдет пареная и вареная еда).
Вероятные последствия при несоблюдении рекомендаций:
— длительный упадок сил;
— повторное заболевание;
— депрессия.