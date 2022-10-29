Почему может пахнуть изо рта

Запах изо рта - деликатная проблема. Если вы регулярно чистите зубы, соблюдаете гигиену полости рта, это может признаком развития некоторых заболеваний. Каких? Спросили врача Максима Елисеева.
По словам медика, проблема связана с наличием дисбаланса микрофлоры в ротовой полости человека, которая ей очень богата.
Также врач отметил, что причиной неприятного запаха могут быть заболевания пищеварительного тракта. Например, эзофагит, рефлюкс эзофагит, гастрит, эрозии, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, которые часто ассоциированы с хеликобактериозом.
Опасным состоянием является запах ацетона. При его появлении необходимо срочно обратиться к эндокринологу. Данный симптом может сигнализировать о проблемах с обменными процессами в организме или почками.