Почему может пахнуть изо рта

Запах изо рта - деликатная проблема. Если вы регулярно чистите зубы, соблюдаете гигиену полости рта, это может признаком развития некоторых заболеваний. Каких? Спросили врача Максима Елисеева.

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По словам медика, проблема связана с наличием дисбаланса микрофлоры в ротовой полости человека, которая ей очень богата.

Любые воспалительные заболевания полости рта, глоссит, гингивит, стоматит, кариес, зубной камень, тонзиллит, фарингит, могут приводить к появлению патологической флоры, которая и является причиной запаха изо рта. Самый неприятный запах вызывает микрофлора, провоцирующая развитие парадонтита. Инфекция достаточно агрессивная.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также врач отметил, что причиной неприятного запаха могут быть заболевания пищеварительного тракта. Например, эзофагит, рефлюкс эзофагит, гастрит, эрозии, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, которые часто ассоциированы с хеликобактериозом.