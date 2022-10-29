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1 час назад

Почему может пахнуть изо рта

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Запах изо рта - деликатная проблема. Если вы регулярно чистите зубы, соблюдаете гигиену полости рта, это может признаком развития некоторых заболеваний. Каких? Спросили врача Максима Елисеева.

Почему может пахнуть изо рта
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам медика, проблема связана с наличием дисбаланса микрофлоры в ротовой полости человека, которая ей очень богата.

Любые воспалительные заболевания полости рта, глоссит, гингивит, стоматит, кариес, зубной камень, тонзиллит, фарингит, могут приводить к появлению патологической флоры, которая и является причиной запаха изо рта. Самый неприятный запах вызывает микрофлора, провоцирующая развитие парадонтита. Инфекция достаточно агрессивная.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также врач отметил, что причиной неприятного запаха могут быть заболевания пищеварительного тракта. Например, эзофагит, рефлюкс эзофагит, гастрит, эрозии, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, которые часто ассоциированы с хеликобактериозом.

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Опасным состоянием является запах ацетона. При его появлении необходимо срочно обратиться к эндокринологу. Данный симптом может сигнализировать о проблемах с обменными процессами в организме или почками.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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