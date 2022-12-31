Ученые нашли способ лечить псориаз едой

Многие люди во всем мире страдают от псориаза. Пораженная кожа не дает людям жить, а лечения все еще нет. Однако исследования показывают, что болезнь можно нивелировать посредством питания. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Псориаз — это иммунное заболевание, которое может развиваться на любом участке тела, включая кожу головы, руки, ноги и половые органы.

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Состояние кожи, которое обычно проявляется в раннем взрослом возрасте, а затем примерно в возрасте 50 лет, вызвано ускоренным процессом замены кожи.

Исследования показали, что псориаз возникает, когда Т-клетки становятся сверхреактивными. В то время как нормальные клетки кожи человека обычно заменяются в течение 21–28 дней, клетки кожи людей с псориазом заменяются в течение нескольких дней, в результате чего на коже образуются приподнятые «бляшки» , которые могут быть шелушащимися, чешуйчатыми и зудящими. Эти участки кожи могут быть красного или темного цвета в зависимости от тона кожи.

Лекарства от псориаза не существует, однако с симптомами можно справиться несколькими способами, включая диету .

Противовоспалительная диета

Продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты, овощи и травы, обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь успокоить псориаз. Об этом рассказывает диетолог Ребекка Лэмб.

Другие противовоспалительные продукты, рекомендуемые людям, страдающим псориазом, включают орехи, семена и лосось, поскольку эти продукты содержат полезные жиры, которые могут помочь уменьшить воспаление в нашем теле и коже.

Лэмб также предложила попробовать добавки с рыбьим жиром, если вы редко едите морепродукты и рыбу.

Исследования также показали, что безглютеновая диета может помочь людям с псориазом. Глютен содержится в пшенице, ячмене и ржи, поэтому лучше избегать таких продуктов, как хлеб, макароны, крупы, печенье, пироги, подливы и выпечку.