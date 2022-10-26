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1 час назад

«Капельницы» здоровья могут вызвать отек легких

runews24.ruиещё 1

Ряд препаратов, применяемых в «капельницах здоровья» запрещены в других странах, а польза других не доказана.

«Капельницы» здоровья могут вызвать отек легких
Фото: runews24.rurunews24.ru

В погоне за молодостью, оздоровлением и улучшением самочувствия все больше пациентов прибегают к так называемым «капельницам здоровья». Это микс препаратов, который вводится внутримышечно. Состав может быть разным, но большинство клиник применяют растворы, состоящие из: альфа-липоевой кислоты, янтарной кислоты, витамина С, глутатиона, различных видов аминокислот, гептрала, магния, кальция, цинка, витаминов группы В, витаминов группы Д, никотинамида, глюкозы, инозина и других веществ.

По словам врача-терапевта ИНВИТРО Ивана Ромасова, несмотря на популярность, польза таких капельниц не доказана. Более того, некоторые из препаратов вовсе вызывают вопрос. Например, гептрал, который считается БАДом, а актовегин, который применяют для «чистки сосудов» и любых проблем с сердечно-сосудистой системой, вовсе запрещен в Америке.

Также Ромасов указал на препараты для хелатирования из таких миксов. Они применяются при отравлении солями тяжелых металлов.

Врач подчеркнул, что существует и другая опасность. В частности, одномоментное поступление большого количества жидкости может вызвать отек легких с последующей острой сердечной недостаточности. Кроме того, такие лекарственные миксы могут негативно сказаться на здоровье людей с заболеваниями почек и печени.

Болезни и лекарства,
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