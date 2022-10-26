​​Кто такой сурдолог и с какими симптомами идти к нему

Сурдолог – это врач, который занимается диагностикой, лечением и реабилитацией людей со слуховыми нарушениями. От ЛОР-врачей сурдологи отличаются тем, что они прошли профессиональную переподготовку и обладают более углубленными знаниями в данной области.
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Подробнее о том, в каких случаях следует обращаться к сурдологу – в материале "Рамблера".
Сурдолог занимается всеми состояниями, которые приводят
к временной или постоянной потере слуха. В их числе:
- тугоухость из за повреждения волосковых клеток внутреннего уха или слухового нерва;
- тугоухость из за закупорки слухового прохода;
- травмы;
- инфекции;
- болезнь Меньера, при которой скапливается жидкость во внутреннем ухе;
- наследственная глухота;
- акустическая невринома — редкая опухоль, которая сдавливает слуховой нерв.
Поскольку некоторые люди даже не подозревают о таком специалисте, как сурдолог, долгое время пациенты с "ушными" проблемами могут не обращаться к врачу. Если у вас есть следующие симптомы, вероятнее всего, что вам необходимо записаться
на прием к сурдологу:
- вам кажется, что вы слышите хуже из за серных пробок;
- возникло постепенное ухудшение слуха;
- вы часто просите собеседника повторить фразу;
- вам сложно разобрать сказанное в шумном месте;
- есть ощущение, что более высокие голоса, такие как женские и детские, звучат неразборчиво, как будто люди бормочут;
- не слышно высокие звуки, например сигнал телефона и пение птиц;
- в ушах постоянно или периодически слышится звон или жужжание
Первый прием у сурдолога может длиться от 30 минут до получаса. Врач спросит о жалобах, образе жизни и перенесенных заболеваниях, затем проведет осмотр и предложит пройти ряд тестов.
После все этого медик сможет назначить лечение (в некоторых случаях оно может быть хирургическим), а также порекомендует вспомогательный аппарат.