Как собака унюхала болезнь и спасла жизнь ребенку

Собака спасла жизнь школьнику, буквально учуяв неотложную проблему со здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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У семилетнего Томаса Френча, страдающего диабетом 1-го типа, есть специальная «гипо-гончая» собака, которая умеет понимать и сообщать семье, когда уровень сахара в крови хозяина становится опасно низким или высоким.

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В один день Томас ел со своей семьей, когда животное начало предупреждать его родителей, что что-то не так.

Так, примерно через 35 минут после того, как Томас поужинал в субботу вечером, собака Поппи начала вести себя бурно, сигнализируя о проблема.

Когда родители проверили уровень глюкозы в крови Томаса, аппарат показал хороший показатель. Но Поппи не сдавалась, и именно тогда ее поведение достигло безумной стадии. Собака бросилась с дивана на папу мальчика, лая и кружась вокруг него в отчаянной попытке привлечь его внимание

Семья снова проверила ребенку уровень сахара, и через несколько секунд он критически упал. И это уже было опасно для Томаса.

Мама Томаса Дженнифер Уиберли рассказала EssexLive:

"Поппи обучена предупреждать нас, используя свою лапу для Томаса, чтобы проверить его кровь. Поэтому мы знали, что что-то не так, когда ее поведение было таким настойчивым.

Уровень сахара в крови Томаса падал быстрее, чем могли нам сказать технологии, но мы научились доверять носу Поппи.

Я искренне верю, что она спасла Томаса от опасной для жизни диабетической комы".

Несмотря на попытки Дженнифер восстановить уровень сахара сына, кормя его сладостями, ничего не помогало, и его губы начали синеть, а щеки стали серыми. Ребенка отвезли в больницу , и показатели смогли вернуться в норму только спустя шесть часов.

"Поппи позволяет нам спать по ночам. Мы научились абсолютно доверять ей и никогда не игнорировать, когда она пытается сказать нам, что что-то не так.

Когда Томас был в больнице, собака была очень беспокойной дома в ту ночь, а в воскресенье, когда он пришел домой, она лежала на нем весь день и спала — я думаю, она была встревожена, потому что Томас уходил с неправильным запахом. Связь, которую они разделяют, очень сильна", — рассказала мама Томаса.