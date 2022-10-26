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34 минуты назад

Врач назвал причины заболеваемости гипертонией среди молодежи

Москва24

Наиболее часто на проблемы с давлением жалуются пациенты старше 40 лет, однако в последнее время артериальная гипертония встречается и среди молодых людей, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Названы причины заболеваемости гипертонией среди молодежи
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Врач отметил, что скачки давления повышают риск развития сердечной недостаточности, при этом около 40% людей не знают о том, что у них развивается или уже есть гипертония.

"Считается, что в зоне риска по патологиям с давлением находятся люди после 40 лет. Однако в последнее время пациенты "молодеют", и проблемы могут возникать и в 30, и в 20 лет, и даже у подростков", – пояснил Тяжельников.

Специалист отметил, что основными причинами развития болезни являются стресс, переутомление, нездоровый образ жизни, лишний вес и вредные привычки. Он рекомендовал иметь дома тонометр и самостоятельно измерять давление.

Также врач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

"Тревожными симптомами являются частые головные боли, покраснение лица, нарушение концентрации внимания, утомляемость", – добавил он.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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