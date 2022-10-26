Названы опасные последствия железодефицитной анемии

«При железодефицитной анемии организм испытывает «энергетический голод». Часто люди списывают симптоматику болезни на усталость или перенесенный вирус, тот же COVID-19, и думают, что все пройдет само по себе. Но анемия может навредить мозгу, сердцу, легким», – предупредила врач в беседе с радио Sputnik.