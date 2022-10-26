Названы опасные последствия железодефицитной анемии

Около 30 % населения Земли страдают анемией, и примерно четыре миллиарда человек имеют скрытый железодефицит. На деле это довольно опасное заболевание. Почему оно проявляется и какими последствиями грозит, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.
«При железодефицитной анемии организм испытывает «энергетический голод». Часто люди списывают симптоматику болезни на усталость или перенесенный вирус, тот же COVID-19, и думают, что все пройдет само по себе. Но анемия может навредить мозгу, сердцу, легким», – предупредила врач в беседе с радио Sputnik.
Дефицит железа в организме проявляется выпадением волос, поломкой ногтей, сухой кожей, «заедами» в уголках рта, дополнила Романенко. Причина – потеря большого количества крови. Например, у женщины проблема может возникнуть из-за менструаций, у других – из-за травм, заболеваний ЖКТ.
«Хронические болезни ЖКТ приводят к тому, что даже то железо, которое поступает в наш организм вместе с пищей, не усваивается. К анемии приводит также атрофический гастрит. У тех, кто полностью исключил из рациона животные продукты, повышается риск развития дефицита железа», – также пояснила терапевт.
Татьяна Романенко посоветовала бороться с анемией следующим образом: женщинам – решать проблему обильных кровотечений путем гинекологии, другим – решать проблемы с ЖКТ, третьим – менять рацион.
«В последнем случае, если человек отказывается от нормализации питания, ему помогут специальные таблетки с железом. Обычно их прием помогает скомпенсировать недостаток», – заключила врач.