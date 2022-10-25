Отеки назвали симптомом опасных болезней

Отеки могут говорить о проблемах с щитовидной железой, почками и сердцем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. О том, симптомом каких опасных болезней они могут быть, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

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По словам терапевта, в первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек — снижением их выделительной функции. «Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки», — добавила она.

Третьей причиной Романенко назвала нарушение гормонального фона при сниженной функции щитовидной железы — гипотиреоз.