Отеки назвали симптомом опасных болезней

Отеки могут говорить о проблемах с щитовидной железой, почками и сердцем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. О том, симптомом каких опасных болезней они могут быть, она рассказала в беседе с «Москвой 24».
По словам терапевта, в первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек — снижением их выделительной функции. «Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки», — добавила она.
Третьей причиной Романенко назвала нарушение гормонального фона при сниженной функции щитовидной железы — гипотиреоз.
Однако, обратила внимание специалистка, появление отеков может быть связано и с неправильным питанием. «Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня», — привела пример врач.