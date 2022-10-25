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1 час назад

Отеки назвали симптомом опасных болезней

Lenta.ru

Отеки могут говорить о проблемах с щитовидной железой, почками и сердцем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. О том, симптомом каких опасных болезней они могут быть, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Отеки назвали симптомом опасных болезней
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам терапевта, в первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек — снижением их выделительной функции. «Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки», — добавила она.

Третьей причиной Романенко назвала нарушение гормонального фона при сниженной функции щитовидной железы — гипотиреоз.

Однако, обратила внимание специалистка, появление отеков может быть связано и с неправильным питанием. «Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня», — привела пример врач.

Болезни и лекарства,
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