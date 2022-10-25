Опасные болезни, которые могут вызвать вирусы герпеса

О герпесе в виде простуды на губах знают все. Такие распространенные болезни, как ветрянка и опоясывающий лишай, тоже вызываются вирусом герпеса, виновник конкретно этих заболеваний - герпес зостер, или вирус ветряной оспы.

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ВОСЕМЬ ЖУТКИХ ТИПОВ

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Продолжаем: вирусы герпеса также вызывают инфекционный мононуклеоз, который часто называют болезнью поцелуев, и детскую розеолу (она еще известна как «шестая болезнь», то есть шестая детская инфекция, протекающая с сыпью).

Прежде, чем продолжить, отметим, что сегодня выделяют восемь типов вируса герпеса. И все они могут вызывать целый спектр разных заболеваний. Роль их в возникновении многих инфекций доказана, а в отношении некоторых болезней еще требует изучения. Например, есть серьезные научные данные, что они могут быть виноваты в развитии инфарктов миокарда, инсультах, сахарном диабете 1-го и 2-го типа, синдроме хронической усталости, болезни Альцгеймера и т. д. (см. таблицу).

Примечательно, что большинство этих болезней мы никогда не представляли себе как инфекции. Такой взгляд на них стал актуальным только в XXI веке. Традиционно их относили к неинфекционным заболеваниям. И вот теперь все больше данных о том, что в их возникновении большую, а может быть, и ведущую роль играют вирусы герпеса.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Роль вируса герпеса в развитии этой жуткой болезни признается сегодня практически всеми учеными. Конкретно речь идет о четырех типах вируса герпеса. Больше всего информации о ВПГ-1 (вирус простого герпеса 1-го типа), вызывающем простуду на губах и генитальный герпес. Такие вирусы находят при болезни Альцгеймера и в мозге вообще, и в особых амилоидных бляшках в мозге, которые считаются главным признаком этого недуга. Более того, вирус герпеса принимает участие в производстве амилоида, из которого эти бляшки и формируются.

Как все это возможно? У подавляющего большинства людей вирусы герпеса мирно дремлют в организме, никак не напоминая о себе: иммунитет их держит под спудом. Но по мере старения он ослабевает, вирусы герпеса активируются, повреждают нервные клетки и вмешиваются в обмен веществ, участвуют в синтезе амилоида и образовании бляшек в мозге.

Кроме того, обнаружена связь развития болезни Альц­геймера и с другими вирусами герпеса (см. таблицу). Это герпес зостер (он же вирус ветряной оспы, или герпесвирус человека 3-го типа) и вирусы герпеса 6-го и 7-го типов. Связь их с этим недугом несколько иная. Два последних типа вируса герпеса вмешиваются в работу генов, связанных с болезнью Альцгеймера, способствуя ее развитию.

Вся эта информация очень тревожит. Но, с другой стороны, в этом есть и доля оптимизма - прием существующих противогерпетических препаратов может предотвращать развитие деменции (слабо­умия) при болезни Альцгеймера у 90% пациентов.

ИНФАРКТ МИОКАРДА И ИНСУЛЬТ

Замечено, что в первые шесть месяцев после появления опоясывающего лишая (герпес зостер) риск возникновения инфарктов и инсультов возрастает в три раза. Когда больных герпесом зостер во время обострения лечат противовирусными препаратами, риск развития инсультов снижается на 55%.

Другой способ защиты от инфарктов и инсультов - прививка от ветрянки. Ведь этот вирус герпеса вызывает еще и ветрянку (в целом он повышает риск инфарктов почти на 60%, а инсультов - на 35%). Так что, если ребенка прививали в детстве от ветрянки, это поможет ему и в будущей жизни. Но вообще такую вакцинацию можно делать в любом возрасте.

Все больше данных о том, что развитию инфарктов и инсультов помогает еще герпесвирус 5-го типа (цитомегаловирус). Его активация часто бывает при обострении ишемической болезни сердца. Это объясняют тем, что в атеросклеротических бляшках в сосудах вирус усиливает воспаление, что способствует их разрыву. А это прямой путь к формированию на бляшке тромба, а значит, к развитию инфаркта или инсульта.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Роль вирусов герпеса в развитии сахарного диабета 1-го типа (инсулинозависимого) известна давно. Но оказывается, несколько типов вирусов герпеса могут играть такую роль и в отношении диабета 2-го типа. Подозревают в этом вирус простого герпеса 1-го типа, герпес зостер и герпесвирус 8-го типа. Есть данные, что они могут поражать поджелудочную железу и клетки, которые вырабатывают инсулин. Окончательно это пока не доказано, но предварительные данные убедительные.

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