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41 минуту назад

Как распознать посттравматическое расстройство у себя и близких

Секрет Фирмы

Многие военные не понаслышке знают, что такое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Но это заболевание может коснуться всех, у кого был какой-либо травмирующий опыт, например, потеря близкого, ДТП, тяжёлый разрыв с любимым.

Как распознать посттравматическое расстройство
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Иногда ПТСР может перерасти в депрессию, также расстройство может вызывать панические атаки. Диагноз ПТСР может поставить только специалист — психолог, психотерапевт или психиатр.

Вот, что поможет заподозрить заболевание и вовремя обратиться к специалисту.

Ваш близкий:

  • не хочет посещать места, связанные с трагическим опытом, или говорить об этих событиях;
  • наоборот, стремится вновь пережить травмирующие события;
  • испытывает приступы агрессии или сильный страх в обычных бытовых ситуациях (громкий звук, резкое приближение);
  • постоянно напряжён, насторожен, раздражителен и ощущает себя «на грани срыва»;
  • варится в негативных мыслях, находится в депрессивном состоянии;
  • переживает «флешбэки» — яркое возвращение воспоминаний и погружение в них.

Среди других звоночков также могут быть ночные кошмары, бессонница, чувство вины, нежелание идти на контакт с близкими.

У детей болезнь может проявляться в виде недержания мочи, регрессе в развитии и потере речи. Причём такое расстройство может случиться с каждым вне зависимости от пола, возраста и жизненных обстоятельств.

Но шансы получить ПТСР возрастают, если в вашей жизни высок уровень стресса и нервного истощения или есть другие психологические травмы, особенно детские.

Также в зоне риска люди, которым трудно выражать собственные эмоции, есть завышенные требования к самому себе или зависимости.

Заболевание может развиться даже у тех, кто не был в опасных ситуациях, а только наблюдал их или их последствия. Например, не смог помочь жертвам трагедии и теперь ощущает себя беспомощным.

Болезни и лекарства,
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