Как распознать посттравматическое расстройство

Многие военные не понаслышке знают, что такое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Но это заболевание может коснуться всех, у кого был какой-либо травмирующий опыт, например, потеря близкого, ДТП, тяжёлый разрыв с любимым.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Иногда ПТСР может перерасти в депрессию, также расстройство может вызывать панические атаки. Диагноз ПТСР может поставить только специалист — психолог, психотерапевт или психиатр.

Вот, что поможет заподозрить заболевание и вовремя обратиться к специалисту.

Ваш близкий:

не хочет посещать места, связанные с трагическим опытом, или говорить об этих событиях;

наоборот, стремится вновь пережить травмирующие события;

испытывает приступы агрессии или сильный страх в обычных бытовых ситуациях (громкий звук, резкое приближение);

постоянно напряжён, насторожен, раздражителен и ощущает себя «на грани срыва»;

варится в негативных мыслях, находится в депрессивном состоянии;

переживает «флешбэки» — яркое возвращение воспоминаний и погружение в них.

Среди других звоночков также могут быть ночные кошмары, бессонница, чувство вины, нежелание идти на контакт с близкими.

У детей болезнь может проявляться в виде недержания мочи, регрессе в развитии и потере речи. Причём такое расстройство может случиться с каждым вне зависимости от пола, возраста и жизненных обстоятельств.

Но шансы получить ПТСР возрастают, если в вашей жизни высок уровень стресса и нервного истощения или есть другие психологические травмы, особенно детские.

Также в зоне риска люди, которым трудно выражать собственные эмоции, есть завышенные требования к самому себе или зависимости.