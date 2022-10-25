Как распознать посттравматическое расстройство

Многие военные не понаслышке знают, что такое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Но это заболевание может коснуться всех, у кого был какой-либо травмирующий опыт, например, потеря близкого, ДТП, тяжёлый разрыв с любимым.
Иногда ПТСР может перерасти в депрессию, также расстройство может вызывать панические атаки. Диагноз ПТСР может поставить только специалист — психолог, психотерапевт или психиатр.
Вот, что поможет заподозрить заболевание и вовремя обратиться к специалисту.
Ваш близкий:
Среди других звоночков также могут быть ночные кошмары, бессонница, чувство вины, нежелание идти на контакт с близкими.
У детей болезнь может проявляться в виде недержания мочи, регрессе в развитии и потере речи. Причём такое расстройство может случиться с каждым вне зависимости от пола, возраста и жизненных обстоятельств.
Но шансы получить ПТСР возрастают, если в вашей жизни высок уровень стресса и нервного истощения или есть другие психологические травмы, особенно детские.
Также в зоне риска люди, которым трудно выражать собственные эмоции, есть завышенные требования к самому себе или зависимости.
Заболевание может развиться даже у тех, кто не был в опасных ситуациях, а только наблюдал их или их последствия. Например, не смог помочь жертвам трагедии и теперь ощущает себя беспомощным.