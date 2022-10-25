Три серьезные болезни, на которые указывают отёки

С отёками хоть раз в жизни сталкивался каждый, особенно любители солёненького. Поели чего-то солёного или выпили много жидкости — уже к вечеру или утром могут появиться отёки. Но если вы правильно питаетесь, а отёки всё равно вас беспокоят, это повод обратить внимание на своё здоровье.
Так организм может сигнализировать о серьёзных нарушениях, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
В первую очередь проверить стоит почки, рассказала специалист телеканалу «Москва 24». Отёки могут появляться, когда снижена выделительная функция этого органа.
Ещё одна причина отёчности — сердечная недостаточность. Этот синдром говорит о том, что сердце не может обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма.
Нарушения гормонального фона тоже часто сопровождаются отёками. Если вы заметили их у себя, возможно стоит провериться на гипотериоз. Он возникает, когда щитовидная железа выделяет мало гормонов. В результате обменные процессы в организме замедляются. При проблемах со щитовидкой человек испытывает постоянное чувство голода и усталости. Заедать такое состояние не помогает. Тем более что некоторые продукты людям с больной щитовидной железой нельзя категорически.