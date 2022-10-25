Три серьезные болезни, на которые указывают отёки

С отёками хоть раз в жизни сталкивался каждый, особенно любители солёненького. Поели чего-то солёного или выпили много жидкости — уже к вечеру или утром могут появиться отёки. Но если вы правильно питаетесь, а отёки всё равно вас беспокоят, это повод обратить внимание на своё здоровье.

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Так организм может сигнализировать о серьёзных нарушениях, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В первую очередь проверить стоит почки, рассказала специалист телеканалу «Москва 24». Отёки могут появляться, когда снижена выделительная функция этого органа.

Ещё одна причина отёчности — сердечная недостаточность. Этот синдром говорит о том, что сердце не может обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма.