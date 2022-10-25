Что делает с мозгом двухдневный запой

В то время, как одни люди употребляют алкоголь редко и в небольших количествах, другие склонны уходить в запой на целые выходные чуть ли не еженедельно. Привыкнув к такому образу жизни, люди из второй категории даже не задумываются о том, какое пагубное влияние на мозг оказывает их вредная привычка.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Профессор Университета Ньюкасла в Австралии, врач-нарколог Адриан Данлоп утверждает, что злоупотребление спиртным крайне негативно сказывается на памяти и концентрации внимания:

"Алкоголь наносит очень серьезный вред нашему мозгу и даже травмирует его. Это приводит к снижению памяти и концентрации внимания. Именно поэтому старым алкоголикам трудно научиться чему-то новому. Они помнят только то, чему научились много лет назад".

Словам эксперта вторят данные Министерства здравоохранения штата Виктория (Австралия). Его специалисты утверждают, что даже двухдневный запой может травмировать мозг настолько сильно, что у выпивохи возникнут проблемы с памятью, ухудшатся мыслительные способности и координация. Более того, в некоторых случаях все это может перерасти в хроническую форму.

Одна из ключевых проблем заключается в том, что разрушенная часть мозга не восстанавливается. Поврежденная часть головного мозга заменяется соединительной тканью, а возникшая пустота заполняется за счет смещения сохранившихся соседних областей мозга. В связи с этим в дальнейшем до конца жизни у человека не прибавляется ни одного нейрона.

Немаловажную роль здесь играет накопительный эффект. Чем чаще человек злоупотребляет алкоголем, тем больше повреждений мозга возникает. Таким образом, нарушаются функции центральной нервной системы и происходят ее органические изменения. Мозг алкоголика уменьшается в объеме, а на его поверхности возникает новый рельеф.